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Коммерсантъ FM
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Число погибших в Газе палестинцев превысило 3 тыс.

При ударах Израиля в секторе Газа погибли более 3 тыс. человек, сообщил Минздрав Палестины в Telegram-канале. По данным ведомства, еще 13 тыс. человек пострадали. Ранее ВОЗ сообщала, что половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

С израильской стороны при конфликте с палестинским радикальным движением «Хамас» погибли 1,4 тыс. человек. Военный конфликт Израиля и «Хамаса» продолжается уже десять дней.

14 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве командира «Хамаса», руководившего операцией близ Газы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах уничтожить «Хамас».

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Анастасия Ларина

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