При ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек
В результате ракетного удара вооруженных сил Украины по заводу в Советском районе Орла пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в «Макс».
По его словам, некоторым пострадавшим провели операции, но в основном у большинства — незначительные травмы. Они носят осколочный характер или, как отметил глава региона, это такие травмы, которые получают при обрушении конструкций.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар вечером, когда люди возвращались со смены домой. На заводе произошел крупный пожар, но его удалось потушить. Спецкомиссия обследовала близлежащие здания и сооружения. Пока поступило шесть заявок по выбитым окнам.
Андрей Клычков обратил внимание, что сейчас «наши деятели из-за рубежа начинают вбрасывать про химический эффект» вследствие пожара. «Все это ерунда полная! Прошу руководствоваться информацией, которая исходит из официальных органов», — заявил губернатор.