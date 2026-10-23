WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries
WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс продлили на месяц кредитные каникулы для продавцов Wildberries, чьи товары были повреждены при атаках беспилотников на логистические центры компании. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.
Кредитные каникулы компания ввела в июле 2026 года. Тогда платежи по основному долгу и начисление процентов приостановили на три месяца. Чтобы продлить каникулы, продавцам не надо подавать заявки или предоставлять документы, отметила пресс-служба. Необходимая информация уже отобразилась в личных кабинетах. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести 23 ноября.
Атаки БПЛА на логистические центры начались в июле этого года. Первыми под удар БПЛА попали объекты Wildberries, после чего компания вводила меры поддержки для владельцев ПВЗ, продавцов и сотрудников. В августе Forbes со ссылкой на оценки аналитиков писал, что логистическая инфраструктура Wildberries после атак беспилотников сократилась на 17–22%. Потенциальные потери селлеров оценивались в диапазоне от 214,9 млрд до 279,6 млрд руб.