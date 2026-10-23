WB Банк продлил кредитные каникулы для продавцов Wildberries

Кредитные каникулы компания ввела в июле 2026 года. Тогда платежи по основному долгу и начисление процентов приостановили на три месяца. Чтобы продлить каникулы, продавцам не надо подавать заявки или предоставлять документы, отметила пресс-служба. Необходимая информация уже отобразилась в личных кабинетах. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести 23 ноября.