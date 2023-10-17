Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице Аль-Ахли

Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили 18 октября созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным «Хамас», погибли более 600 человек.

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе»,— написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли более 500 человек. Движение «Хамас» сообщило о гибели 600 и ранении свыше 900 человек. «Хамас» возложил ответственность на армию Израиля. В ЦАХАЛ со ссылкой на данные разведки сообщили, что удар по больнице — следствие неудачного запуска ракеты группировкой «Исламский джихад».

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».