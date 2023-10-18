Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:25

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:25 Около 5 утра в Курском районе Курской области было сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены силами РЭБ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:51 На территорию школы имени Н.В. Черных в райцентре Тим Курской области, где учится 477 детей, упали обломки беспилотника. Пострадавших нет. Осколками БПЛА посечен фасад и повреждены несколько окон. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:34 Участник СВО из Грибановского района Воронежской области получил медаль «За Отвагу». Ее вручили бойцу прямо на передовой. Об этом сообщил глава района Вячеслав Мамаев.

9:12 За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 20 снарядов и атаковали ее восемью беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:04 В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области была нарушена линия электроснабжения. Из-за этого без света частично остались Новая Таволжанка и соседнее село Архангельское. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:50 Сегодня в райцентре Ровеньки Белгородской области будут проводиться учебные стрельбы, сообщила глава района Татьяна Киричкова.

6:59 Ночью пресечена попытка ВСУ совершить атаки по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской (шесть штук), Курской областей (12) и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 октября

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...