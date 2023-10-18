Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 октября

10:25 Около 5 утра в Курском районе Курской области было сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены силами РЭБ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:51 На территорию школы имени Н.В. Черных в райцентре Тим Курской области, где учится 477 детей, упали обломки беспилотника. Пострадавших нет. Осколками БПЛА посечен фасад и повреждены несколько окон. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:34 Участник СВО из Грибановского района Воронежской области получил медаль «За Отвагу». Ее вручили бойцу прямо на передовой. Об этом сообщил глава района Вячеслав Мамаев.

9:12 За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 20 снарядов и атаковали ее восемью беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:04 В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области была нарушена линия электроснабжения. Из-за этого без света частично остались Новая Таволжанка и соседнее село Архангельское. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:50 Сегодня в райцентре Ровеньки Белгородской области будут проводиться учебные стрельбы, сообщила глава района Татьяна Киричкова.

6:59 Ночью пресечена попытка ВСУ совершить атаки по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской (шесть штук), Курской областей (12) и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 октября