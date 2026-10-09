Ушаков рассказал, как Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор

«Никто не хотел класть трубку первым. И с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день»,— сказал господин Ушаков. В итоге, по его словам, президенты положили трубку одновременно.