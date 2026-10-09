Ушаков рассказал, как Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор
10.10.2026, 01:40
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали полуторачасового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он назвал разговор президентов России и США насыщенным и дружественным и сказал, что собеседники не хотели заканчивать разговор.
«Никто не хотел класть трубку первым. И с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день»,— сказал господин Ушаков. В итоге, по его словам, президенты положили трубку одновременно.
Согласование графика для этого звонка велось с 7 октября, добавил господин Ушаков. Во время разговора президенты обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.