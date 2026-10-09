Нейтральная ракета
Александра Трусова взяла первое золото после возвращения на международную арену
10.10.2026, 00:24
Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), успешно вернувшаяся на мировую арену месяц назад, теперь выиграла первую за четыре с половиной года золотую медаль на международных соревнованиях. Она стала победительницей Мемориал Дениса Тена в Алматы — турнира второй по рангу серии Challenger. А результат — 226,01 балла — позволил ей получить статус первой запасной на предстоящие этапы Гран-при ISU — серии самой престижной.
Свой прокат 22-летняя Александра Игнатова, год назад родившая ребенка, начала с коронного элемента — четверного лутца. Помарки избежать не удалось: при приземлении фигуристку качнуло, из-за чего она слегка коснулась льда рукой. Но эта неточность осталась единственной. Остаток программы, поставленной под саундтрек из сериала Netflix «Очень странные дела», спортсменка откатала без ошибок и с большими надбавками исполнила сложные каскады во второй, «бонусной» половине.
С презентацией тоже все было в порядке — за четыре с половиной года отсутствия на международной арене Игнатова повзрослела и сместила фокус с прыжкового контента — стала уделять больше внимания хореографическим элементам, старалась не выходить из образа Одиннадцать — девочки со сверхъестественными способностями. В конце проката она заставила трибуны взорваться громкими аплодисментами и встать. Только сделала это не с помощью телекинеза, как ее героиня, а технично исполнив закрывавшее произвольную программу вращение. По сумме двух программ россиянка набрала 226,01 балла. На Мемориале Дениса Тена — соревновании серии Challenger, второй в иерархии Международного союза конькобежцев (ISU),— это обеспечило ей победу с огромным запасом. Набора оказалось достаточно, чтобы возглавить список запасных на этапы Гран-при — серии престижнейшей.
Мемориал Дениса Тена стал для Александры Игнатовой вторым международным турниром в текущем сезоне. В сентябре она стала второй на токийском Kinoshita Group Cup, где пропустила вперед только очень талантливую 17-летнюю японку Мао Симаду, в арсенале которой есть четверной тулуп и тройной аксель. В Казахстане у обладательницы серебра Олимпийских игр 2022 года тоже были соперницы, владеющие элементами ультра-си, но их подвело исполнение.
Кореянка Ким Юджэ сделала тройной аксель в короткой программе, но в произвольной с элементами повышенной сложности не сдюжила. Каскад тройной аксель—тройной тулуп она начала безукоризненно, но на втором прыжке впечаталась в бортик, а сольный триксель завалила. Несмотря на грубые ошибки, спортсменка завоевала серебряную медаль с результатом 209,20 — помог запас баллов после короткой.
Третье место при домашних трибунах заняла Софья Самоделкина, набравшая 204,36. Прокат представительницы Казахстана удался чистым, за исключением второго прыжка. Вместо тройного лутца получилась «бабочка».
Еще две россиянки сильно отстали от призовой тройки. Не взяли даже планку в 190 баллов.
Мария Захарова, бронзовый призер последнего чемпионата России, на тренировке без ошибок «заколотила» несколько идеальных четверных тулупов, а вот во время проката плохо оттолкнулась и уронила прыжок. Досадные помарки она допустила и на других элементах и заняла пятое место.
Подопечная Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова, пропустившая значительную часть подготовки в межсезонье из-за травмы ноги, не справилась с тройными акселями: первый, в каскаде с двойным тулупом, она не докрутила; со второго — упала. Итог — седьмая строчка.
Мемориал Дениса Тена завершится 10 октября. В субботу с произвольным танцем выступят российские дуэты Анна Щербакова—Егор Гончаров, Ирина Хавронина—Дэвид Нарижный и Василиса Кагановская—Максим Некрасов. А после них за медали поборются одиночники Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Петр Гуменник. После первого соревновательного дня эти фигуристы лидируют в турнирной таблице.