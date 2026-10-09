Нейтральная ракета

С презентацией тоже все было в порядке — за четыре с половиной года отсутствия на международной арене Игнатова повзрослела и сместила фокус с прыжкового контента — стала уделять больше внимания хореографическим элементам, старалась не выходить из образа Одиннадцать — девочки со сверхъестественными способностями. В конце проката она заставила трибуны взорваться громкими аплодисментами и встать. Только сделала это не с помощью телекинеза, как ее героиня, а технично исполнив закрывавшее произвольную программу вращение. По сумме двух программ россиянка набрала 226,01 балла. На Мемориале Дениса Тена — соревновании серии Challenger, второй в иерархии Международного союза конькобежцев (ISU),— это обеспечило ей победу с огромным запасом. Набора оказалось достаточно, чтобы возглавить список запасных на этапы Гран-при — серии престижнейшей.