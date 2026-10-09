Путин заявил Трампу, что Россия подумает о сроках возобновления переговоров с Украиной

Господин Путин заявил Дональду Трампу, что российские войска продолжают продвигаться вглубь Украины. Удары Киева по российской территории этому не помешают, сказал президент РФ своему собеседнику. «При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию»,— сказал он.