Путин заявил Трампу, что Россия подумает о сроках возобновления переговоров с Украиной
Ушаков: Киев попытками помешать выборам в Госдуму сорвал возможность переговоров
10.10.2026, 02:10
Значительная часть вчерашнего разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин во время беседы обратил внимание на попытки Киева сорвать выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре. Он сообщил Дональду Трампу, что в основной день голосования был нанесен сверхмассированный удар по Москве и другим городам. Это, по его словам, сорвало возможность возобновить диалог с Украиной. «И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить»,— добавил господин Ушаков (цитата по сайту Кремля).
«Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины, о возобновлении сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная»,— сообщил Юрий Ушаков.
Господин Путин заявил Дональду Трампу, что российские войска продолжают продвигаться вглубь Украины. Удары Киева по российской территории этому не помешают, сказал президент РФ своему собеседнику. «При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию»,— сказал он.
Дональд Трамп после этого пообещал передать «соответствующие сигналы» украинской делегации. Сейчас она находится в Майами и встречается с представителями США, сказал Юрий Ушаков.