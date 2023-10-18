Ночью обломки БПЛА упали на территорию школы в Курской области

На территорию школы имени Н.В. Черных в райцентре Тим Курской области ночью упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

По слова главы региона, осколками БПЛА «незначительно» посечен фасад и повреждены несколько окон. Последние временно заклеены, в ближайшее время их должны восстановить.

Занятия в школе проходят в штатном режиме. В ней учатся 477 детей.

Ночью над Курской областью было сбито 12 дронов. Падение их обломков было зафиксировано в облцентре и в селе Зорино.

Как Курская область пережила массовые атаки беспилотников в конце сентября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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