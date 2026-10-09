Путин поблагодарил первую леди США за помощь в воссоединении разлученных семей

Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее гуманитарную деятельность и за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными во время конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.