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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
МирКонфликты

Путин поблагодарил первую леди США за помощь в воссоединении разлученных семей

10.10.2026, 01:09
Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее гуманитарную деятельность и за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными во время конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Глава государства передал благодарность во время вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Также во время разговора было условлено, что уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова будет постоянно находиться на связи с госпожой Трамп по поводу ситуации в городе Алешки Херсонской области, сказал Юрий Ушаков. Российские власти заявляют, что сейчас там сохраняется гуманитарный кризис, вызванный блокадой со стороны Вооруженных сил Украины. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о намерении вести переговоры с Киевом насчет прекращения блокады приграничного города.