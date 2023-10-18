Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области была нарушена линия электроснабжения. Из-за этого без света частично остались Новая Таволжанка и соседнее село Архангельское. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в инциденте никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия, в ближайшее время они приступят к устранению последствий.

Ночью над Белгородской областью было сбито шесть беспилотников самолетного типа. Разрушений на земле не обнаружено.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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