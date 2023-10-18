За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 20 снарядами и восемью дронами

Во вторник, 17 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 20 снарядов и атаковали ее восемью дронами. Все инциденты обошлись без последствий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 16 октября противник атаковал регион девятью снарядами и четырьмя БПЛА.

В Белгородском районе система ПВО сбила шесть дронов самолетного типа: три над селом Драгунское и по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка противник ударил шестью артиллерийскими минами. В селе Козинка с БПЛА сбросили взрывное устройство.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — установлено попадание 12 снарядов.

В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы был посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал.

В Яковлевском городском округе у села Ольховка был сбит беспилотник самолетного типа.

Алина Морозова

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