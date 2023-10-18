За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 20 снарядами и восемью дронами
Во вторник, 17 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 20 снарядов и атаковали ее восемью дронами. Все инциденты обошлись без последствий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 16 октября противник атаковал регион девятью снарядами и четырьмя БПЛА.
В Белгородском районе система ПВО сбила шесть дронов самолетного типа: три над селом Драгунское и по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка противник ударил шестью артиллерийскими минами. В селе Козинка с БПЛА сбросили взрывное устройство.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — установлено попадание 12 снарядов.
В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы был посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал.
В Яковлевском городском округе у села Ольховка был сбит беспилотник самолетного типа.