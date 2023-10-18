Доброволец и двое мобилизованных из Курской области погибли в ходе СВО

В ходе спецоперации погибли доброволец и двое мобилизованных из Курской области. Речь идет о Юрии Матвееве, Сергее Значко и Максиме Титове. Об этом сообщили в правительстве региона.

Юрий Матвеев родился 6 октября 1978 года. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ, в последние годы работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Гагарина в Черемисиновском районе Курской области. Добровольно заключил контракт с Минобороны РФ летом 2022 года. Погиб в звании ефрейтора.

Сергею Значко было 46 лет. Он был капитаном войсковой части. Другие детали его биографии не разглашаются.

Максим Титов родился в Золотухинском районе Курской области в 1997 году. В 2015 году окончил местную общеобразовательную школу и поступил в филиал Свободинского аграрно-технического техникума на специальность «Слесарь по ремонту автомобилей, оператор заправочных станций». После выпуска прошел срочную службу армии, а затем устроился на работу в ООО «Курск-Агро». Был мобилизован осенью 2022 года. Погиб в звании рядового 24 сентября 2023-го.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте