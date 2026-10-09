Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов после разговора Путина и Трампа
10.10.2026, 00:29
Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии вырос на 3,87% и превысил отметку в 2400 пунктов — впервые с 30 июня. К закрытию значение составило 2401,8 пункта.
Лидерами роста стали акции «Роснефти» (+10,19%), «Совкомфлота», (+9,07%), ЛУКОЙЛа (+8,42%), «Сургутнефтегаза» (+7,69%), а также «Татнефти» (+6,47%).
Скачок на российском фондовом рынке вызван сообщениями о российско-американских договоренностях, отмечает «Интерфакс». Вчера вечером состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых президенты договорились о поставках российской нефти и нефтепродуктов на мировой и американский рынки.