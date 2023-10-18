Утром над Курской областью сбили еще 10 беспилотников ВСУ

Около 5 утра в Курском районе Курской области было сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены силами РЭБ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью над Курским районом Курской области было сбито 12 БПЛА. Все инциденты также обошлись без последствий. Падение обломков зафиксировано в облцентре и в селе Зорино, также они были обнаружены на территории школы в Тимском районе.

Над Белгородской областью ночью были уничтожены шесть беспилотников, всего за прошедшие сутки — восемь.

Алина Морозова

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