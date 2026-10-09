СМИ: Криштиану Роналду отстранили от игр за сборную Португалии

Спустя несколько дней Роналду, изначально пообещавший «когда придет время» рассказать соотечественникам «всю правду», опубликовал заявление в социальных сетях. Футболист отметил, что «FPF должна определить меру наказания». При этом он упрекнул Жоржи Жезуша в «нарушении обещаний» и подчеркнул, что стороны «согласовали» текст извинения, который тренеру следовало произнести на пресс-конференции. По версии Роналду, наставник должен был сказать, что он «сожалеет, что оставил игрока уровня Пеле и Марадоны на скамейке» и не поступил бы так впредь.