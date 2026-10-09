СМИ: Криштиану Роналду отстранили от игр за сборную Португалии
09.10.2026, 23:44
Португальская футбольная федерация (FPF) временно отстранила пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, самовольно покинувшего тренировочный лагерь национальной команды. Об этом сообщает газета The Mirror.
В материале The Mirror говорится, что в скором времени «дисциплинарный совет FPF определит срок отстранения». Он может составлять от одного до шести месяцев. Следующие матчи команда Португалии проведет 14 и 17 ноября против датчан и валлийцев соответственно.
Криштиану Роналду объявил о решении покинуть расположение сборной 1 октября после матча португальцев с норвежцами из-за противоречий с главным тренером Жоржи Жезушем. 41-летний футболист не попал в стартовый состав и не вышел на замену, хотя во втором тайме долго разминался у бровки.
Вскоре после завершения международного окна, за которое португальцы одержали четыре победы в четырех встречах, Жоржи Жезуш и президент FPF Педру Пруэнса назвали ситуацию «недопониманием». Они также заявили, что у сторон «теперь будет время спокойно сесть и разобраться в ситуации», а Криштиану Роналду еще может вернуться в состав сборной.
Спустя несколько дней Роналду, изначально пообещавший «когда придет время» рассказать соотечественникам «всю правду», опубликовал заявление в социальных сетях. Футболист отметил, что «FPF должна определить меру наказания». При этом он упрекнул Жоржи Жезуша в «нарушении обещаний» и подчеркнул, что стороны «согласовали» текст извинения, который тренеру следовало произнести на пресс-конференции. По версии Роналду, наставник должен был сказать, что он «сожалеет, что оставил игрока уровня Пеле и Марадоны на скамейке» и не поступил бы так впредь.
Жоржи Жезуш упомянутые тезисы не озвучил. Напротив, он сказал, что ему «не за что извиняться», поскольку «у тренера есть принципы, которые не подлежат обсуждению». Последующую публикацию Роналду Жезуш оставил без комментариев.