Новак: Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля
10.10.2026, 00:00
Россия досрочно запускает процесс снятия ограничений на экспорт дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак. Такое заявление он сделал по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого они обсудили возможность поставок российского топлива на мировые рынки.
В октябре Россия сможет поставить на рынок США и других партнеров до 300 тыс. тонн дизеля, добавил господин Новак. В ноябре объем экспорта может вырасти до 500 тыс. тонн, а в декабре — до 1 млн тонн. В среднесрочной перспективе, по его словам, экспорт топлива может вырасти до 3 млн тонн ежемесячно. Он заверил, что российский рынок при этом будет полностью снабжен дизельным топливом.
«Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка, и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями»,— сообщил господин Новак. Страна готова к тому, чтобы координировать действия, нацеленные на создание «более предсказуемого и здорового рынка», добавил он.
Ранее Минфин США по указанию Донльда Трампа выдал генеральную лицензию, разрешающую экспорт российского дизеля на американский и мировой рынки. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Она разрешает операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США».