Новак: Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля

В октябре Россия сможет поставить на рынок США и других партнеров до 300 тыс. тонн дизеля, добавил господин Новак. В ноябре объем экспорта может вырасти до 500 тыс. тонн, а в декабре — до 1 млн тонн. В среднесрочной перспективе, по его словам, экспорт топлива может вырасти до 3 млн тонн ежемесячно. Он заверил, что российский рынок при этом будет полностью снабжен дизельным топливом.