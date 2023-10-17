Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 октября

10:18. За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области девятью снарядами и четырьмя беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:25. Мэр Белгорода Валентин Демидов проконтролирует подачу газа в жилье мобилизованного жителя региона, родственники которого, имеющие инвалидность, обратились по поводу невозможности оформления документов для этого к губернатору Вячеславу Гладкову. «До конца этого дня все правоустанавливающие документы будут готовы. Завтра, надеемся, газ уже будет подан в жилое помещение»,— сообщил глава региона.

9:05. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о доставке 16 октября на передовую очередных 20 т воды. Разгрузка проходила за Кременной, «ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы бойцам было удобнее». Сегодня ожидается новая посылка из региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 16 октября