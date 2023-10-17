Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае. Ожидается, что сегодня президент встретится также с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Pool / Reuters Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Pool / Reuters

В ходе переговоров российский президент выразил надежду, что строительство газопроводной системы «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай будет «двигаться хорошими темпами». «Здесь все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать, дело в реализации. Думаю, что мы будем двигаться хорошими темпами»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин также отметил, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами был «значительным» — 40%. «В этом году он немного скорректировался. Но зато у нас есть о чем поговорить, наша межправкомиссия должна уделять этому соответствующее внимание»,— сказал президент.

Владимир Путин сегодня, 17 октября, прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь». На его полях он встретился с председателем Китая Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином. Завтра, 18 октября, господин Путин выступит на открытии форума. Его выступление будет вторым после Си Цзиньпина. В этот же день главы двух стран проведут двусторонние переговоры. Ранее в Кремле сообщали, что часть встречи пройдет в неформальном ключе.

О предстоящем форуме читайте в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».