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Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае. Ожидается, что сегодня президент встретится также с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Pool / Reuters

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Pool / Reuters

В ходе переговоров российский президент выразил надежду, что строительство газопроводной системы «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай будет «двигаться хорошими темпами». «Здесь все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать, дело в реализации. Думаю, что мы будем двигаться хорошими темпами»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин также отметил, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами был «значительным» — 40%. «В этом году он немного скорректировался. Но зато у нас есть о чем поговорить, наша межправкомиссия должна уделять этому соответствующее внимание»,— сказал президент.

Владимир Путин сегодня, 17 октября, прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь». На его полях он встретился с председателем Китая Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином. Завтра, 18 октября, господин Путин выступит на открытии форума. Его выступление будет вторым после Си Цзиньпина. В этот же день главы двух стран проведут двусторонние переговоры. Ранее в Кремле сообщали, что часть встречи пройдет в неформальном ключе.

О предстоящем форуме читайте в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

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