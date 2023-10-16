Незапад нам поможет

Президент России Владимир Путин во вторник прибудет в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь», в ходе которого он проведет вторую в этом году встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главный зарубежный визит российского лидера, который не принял участие в саммитах БРИКС и G20, демонстрирует дальнейшее сближение Москвы и Пекина на финише года. В условиях раскола мира КНР привлекает к себе Россию для коллективного лидерства в альтернативном миропорядке, отвергающем западные «правила».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил своего китайского коллегу Ван И за то, что президент РФ приглашен в качестве главного гостя на форум «Один пояс — один путь», а глава МИД КНР в ответ выразил уверенность, что участие российского лидера «внесет очень важный вклад в успешное проведение форума»

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил своего китайского коллегу Ван И за то, что президент РФ приглашен в качестве главного гостя на форум «Один пояс — один путь», а глава МИД КНР в ответ выразил уверенность, что участие российского лидера «внесет очень важный вклад в успешное проведение форума»

Фото: Пресс-служба МИД России

После полугодичного перерыва лидеры России и Китая встречаются снова. Второй в этом году саммит, как и предыдущее общение в Москве в марте, приобретает особый символизм в контексте задач внутреннего развития двух стран и меняющейся геополитической ситуации.

«Мы очень рады снова быть в Пекине и иметь возможность накануне прибытия в КНР президента Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые находятся на подъеме»,— заявил в понедельник, накануне российско-китайского саммита глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр прилетел в китайскую столицу за день до старта международного форума «Один пояс — один путь» и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И.

«Президенты, когда встретятся завтра-послезавтра, обсудят двусторонние дела во всей их полноте»,— анонсировал предстоящий саммит Сергей Лавров.

По его словам, Москва «очень признательна китайским друзьям за приглашение президента Путина в качестве главного гостя на третий международный форум "Пояса и пути"».

«Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию»,— живо отреагировал на эти слова Ван И.

Примечательно, что на встрече с главой МИД КНР Сергей Лавров дважды подчеркнул, что отношения России и Китая «находятся на подъеме». Наиболее ярко это проявляется в торговле двух стран. В прошлом месяце министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что российско-китайские экономические и торговые отношения стали более крепкими и «продолжают сохранять положительную динамику развития». По итогам 2022 года товарооборот Москвы и Пекина достиг рекордных $190,3 млрд, увеличившись на 29,3% год к году. А по итогам первых трех кварталов этого года двусторонняя торговля продемонстрировала еще более внушительный рост. За этот период поставки из Китая в Россию увеличились на 56,9%, достигнув $81,4 млрд. Российский экспорт в Китай вырос на 12,7%, составив $94,9 млрд.

В условиях санкционного давления на Россию Китай остается крупнейшей экономикой мира, не наложившей ограничения на торговлю с Москвой. В случае с Пекином рычаг вторичных санкций США не работает.

В целом переговоры глав дипломатических ведомств двух стран, предварявшие российско-китайский саммит, показали: в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине и углубляющегося конфликта с Западом во внешней политике России проявляется все больший «удельный вес» Китая.

Отражением того значения, которое Россия придает отношениям с КНР, стали сразу два пространных интервью Владимира Путина, которые он дал накануне поездки в Пекин ведущим российским и китайским СМИ, а также его заявление для прессы о российско-китайских отношениях, сделанное по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

Интервью Владимира Путина Медиакорпорации Китая, разошедшееся на цитаты в понедельник, когда российский президент еще только готовился к поездке, а Сергей Лавров уже вел переговоры в Пекине, представляет собой последнюю версию концепции отношений с Китаем и их роли в формировании альтернативного западному мироустройства, как это представляют в Кремле.

Первое противопоставление российско-китайских отношений политике западных стран прозвучало в интервью Владимира Путина, когда он давал оценку своих личных контактов с Си Цзиньпином, с которым встречался более 40 раз.

«Он не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают — незаметно»,— отметил Владимир Путин. Не став никого называть по имени, он предоставил аудитории возможность самостоятельно составить длинный список «временщиков», принципиально отличающихся от «настоящих лидеров», коих, как следует из контекста, как минимум двое.

«Конечно, председатель Си Цзиньпин совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться — с обеих сторон причем»,— продолжал Владимир Путин.

Противопоставляются западным странам не только личные отношения лидеров России и Китая, но и их видение, на каких принципах должны строиться современные отношения между государствами. На этом Владимир Путин подробно остановился, отвечая на ключевой для него вопрос о «справедливой многополярности». Назвав продвигаемый странами Запада мировой порядок, «основанный на правилах», проявлением «гегемонизма и колониального мышления», он объяснил, почему считает такой подход неприемлемым: «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь». «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности»,— резюмировал Владимир Путин.

Мысль о деструктивной роли Запада во главе с США, которому он вновь противопоставил неформальный тандем России и Китая, прозвучала и в интервью корреспонденту программы «Москва. Кремль. Путин» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Это они все время ось создают. Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем»,— заявил Владимир Путин.

Кроме того, он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США «готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем» с рассмотрением в том числе и варианта ядерной войны (см. “Ъ” от 14 октября). «Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно»,— призвал не нагнетать страсти рассуждениями про третью мировую войну Владимир Путин.

Сергей Строкань; Анастасия Домбицкая, Пекин