Путин заявил премьер-министру Таиланда о важности развития отношений двух стран

Президент России Владимир Путин в преддверии форума «Один пояс—один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином. В ходе переговоров президент подчеркнул, что в основе сотрудничества России и Таиланда всегда были взаимное уважение и учет интересов друг друга. Это первая встреча Владимира Путина с Сеттхой Тхависином после его назначения на пост премьера в августе 2023 года.

«Таиланд — старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений. В основе наших отношений всегда были взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга, и до сих пор отношения между нашими странами развиваются многопланово – и в гуманитарной, и в экономической сфере, и в политической области», — отметил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В то же время президент подчеркнул, что в «условиях турбулентности в международных отношениях» товарооборот России и Таиланда снизился. Однако двусторонние отношения в гуманитарной сфере, по словам Владимира Путина, активно развиваются.

«На сегодняшний день 150 студентов из Таиланда учатся в России. Увеличивается турпоток, за январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти 1 млн россиян. В 2024–25 годах у нас ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда»,— указал Владимир Путин и добавил, что Россия сделает все необходимое для развития отношений с Таиландом.

Владимир Путин прибыл в Пекин сегодня, 17 октября. В преддверии форума он уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также у президента России запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

Милена Костерева