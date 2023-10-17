Президент Вьетнама заявил Путину о приоритете развития дружеских отношений с РФ

Президент России Владимир Путин в Пекине встретился с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом. В ходе встречи Владимир Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения развиваются в дружественном ключе. Во Ван Тхыонг, в свою очередь, подчеркнул, что Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике и пригласил Владимира Путина посетить страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом (документ был подписан в июне 1994 года). «Но отношения между Россией и Вьетнамом, конечно, имеют гораздо более глубокие корни. И нет необходимости говорить, насколько близки были наши народы и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий»,— отметил российский президент (цитата по сайту Кремля).

Обсуждая развитие торговых связей двух стран, господин Путин напомнил о соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. По мнению российского президента, потенциал в этой сфере еще не раскрыт. «К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году мы наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения, рост составил за первые шесть месяцев текущего года 6,6%»,— добавил он.

Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам желает развивать отношения с Россией «по существу и эффективно». «Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«В сердце многих вьетнамцев и в моем сердце всегда хранится образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях. Все это мы получали и почувствовали, когда мы посещали и учились в России»,— подчеркнул Во Ван Тхыонг.

Для обсуждения сотрудничества двух стран Во Ван Тхыонг предложил Владимиру Путину совершить официальный визит во Вьетнам. «Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа»,— добавил он.

Встреча Владимира Путина и Во Ван Тхыонга проходит в преддверии форума «Один пояс — один путь». Кроме переговоров с президентом Вьетнама у господина Путина также запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».