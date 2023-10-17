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Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин встретился перед форумом «Один пояс — один путь» с председателем Китая Си Цзиньпином. Главы государств сделали совместное фото. Завтра, 18 октября, господин Путин выступит на открытии форума. Его выступление будет вторым после господина Си. В этот же день лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, часть встречи пройдет в неформальном ключе, говорили в Кремле.

«Рад вас видеть»,— обратился Владимир Путин к господину Си.

Владимир Путин сегодня, 17 октября, прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь». На его полях он встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином. Также у президента РФ планируются встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

О предстоящем форуме читайте в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

Лаура Кеффер

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