Путин и Орбан встретились в Пекине

Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Пекине. Господин Путин в начале встречи сказал, что «в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены», но отношения со многими странами Европы, в том числе с Венгрией, сохраняются и развиваются.

Кадры с кортежем Виктора Орбана в резиденции, где остановился Владимир Путин, опубликовал журналист Павел Зарубин. Он отметил, что встреча проходит «не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина».

«Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия»,— сказал господин Путин.

По его словам, на протяжении последних десятилетий отношения между Россией и Венгрией строились «исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого». «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия. Свыше 80%. К сожалению, за этот (год.— "Ъ") мы наблюдаем первые семь месяцев падение: минус 35%... Есть основания подумать над тем, что можно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане»,— считает российский президент.

Он также назвал важной является возможность обменяться с Венгрией мнениями «не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе». «Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, всегда чрезвычайно важно»,— отметил Владимир Путин.

Господин Орбан в ответ сказал, что Венгрия никогда не находилась в такой сложной ситуации, как сейчас, и никогда не хотела противостоять России. «Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было... Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось»,— заверил венгерский премьер.

Президент России прибыл в Пекин сегодня, 17 октября. Он приехал в Китай на форум «Один пояс — один путь» и уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Также запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

Лаура Кеффер