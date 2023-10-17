Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин начал визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Самолет приземлился в Пекине, передает ТАСС.

Господин Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет 17–18 октября. Планируются встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Основные мероприятия форума состоятся завтра, 18 октября, в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Российский президент примет участие в церемонии открытия форума. На среду также запланированы российско-китайские переговоры.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

Леонид Уварчев