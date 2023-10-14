Сектор Газа в режиме ожидания

В Тель-Авиве обстрелян ракетами международный аэропорт Бен-Гурион. С момента обострения конфликта 7 октября «Хамас» атаковал его несколько раз. Армия Израиля сообщает, что уничтожила командира роты палестинского подразделения «Нухба» Али Кади. По данным ЦАХАЛ, он руководил атакой на Израиль 7 октября. Утром 14 октября Израиль сообщал об ударах и попытках проникновения боевиков из Ливана. Для атак по позициям «Хезболлы» в стране задействовали беспилотники. В результате обстрелов на юге Ливана погиб фоторепортер агентства Reuters. В ООН рассчитывают, что по этому факту будет проведено расследование, и призывают стороны прекратить огонь.

За последнюю неделю армия Израиля и «Хезболла» регулярно обменивались ударами. В группировке заявляли, что полностью готовы присоединиться к «Хамасу». Север Израиля обстреливался и с территории Сирии. ЦАХАЛ запускал ракеты по аэропортам Алеппо и Дамаска. Как писали СМИ, туда собирался приземлиться военный борт из Ирана.

Жители севера Израиля регулярно слышат воздушные тревоги, но обстановка спокойнее, чем на границе с сектором Газа, рассказывает журналист Алексей Завьялов, который находится в Хайфе:

«До Ливана примерно 100 км. Все это время самый ужас происходил на юге, ближе к Сектору Газа. У нас была полнейшая тишина. Что-то начало происходить вчера. Я днем находился на работе, прогремел взрыв. Здесь такая система, всегда какая-то перестрелка происходит. Если ракета летит, но не в жилой массив, а в пустыню, то ее даже не сбивают, не тратят силы. Поэтому сирена звучит не всегда, даже когда идет обстрел.

Мы тут уже привыкли, что летают самолеты. Ночью раздавались нехарактерные звуки. Как все подозревают, это, видимо, все-таки беспилотники со стороны Ливана летели где-то в районе часа ночи. Их тоже посбивали. Кто тут живет 30-40 лет, все объясняют, что "Хамас" никто не боится, его раздавят, в этом никто не сомневается.

Но "Хезболла", которая находится в том числе на севере, — это более опасная структура, поддерживается уже государственными институтами, у них мощное оружие, регулярная армия. Почему американские авианосцы стоят в Хайфе? Потому что этот порт ближе всего к северу. Все видели танковые колонны, которые шли в сторону севера. Израильские танки шли, чтобы поддержать».

О готовности отправить в помощь «Хамасу» сотни тысяч воинов заявила группировка «Ансар Аллах» в Йемене. «Реакцию за осаду Газы» Израилю накануне пообещал глава МИД Ирана. Страна ведет консультации с Ираком, Ливаном и Сирией. «Хамас» тем временем заявил, что высоко ценит позицию Владимира Путина относительно конфликта. Российский президент отмечал, что жертвы среди мирного населения при начале сухопутной операции «будут неприемлемыми». По его словам, необходимо создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.

В вопросе суверенной Палестины сейчас едины и все арабские страны региона. Это ставит Израиль в уязвимое положение, объясняет эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Тарасов:

«Здесь вопрос в том, как поступят главные ближневосточные игроки — Иран и Саудовская Аравия. Поступают сообщения, что саудиты отказались продолжать переговоры о нормализации своих отношений с Израилем. И агентство Reuters уточняет, что это произошло после консультации между Эр-Риядом и Тегераном. Будет ли оказана поддержка "Хамасу"? Вовлечение арабских стран в боевые действия маловероятно, скорее, будет оказано политической давление и давление улиц. Американцам после визита госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток становится ясно, что там демонстрируют поддержку палестинского движения».

Источники Politico сообщили, что наземное вторжение в Газу может начаться в ближайшие часы или дни. Притом Вашингтон якобы просит Иерусалим отложить операцию, пока не открылся гуманитарный коридор, реакция израильской стороны неизвестна. Bloomberg пишет, что в Белом доме «обеспокоены тем, что у Израиля нет плана, как действовать в отношении Газы ПОСЛЕ вторжения». Другие американские СМИ, впрочем, узнали, что Госдеп просит дипломатов не призывать стороны к прекращению огня. Официально США заверили Израиль в поддержке и сейчас укрепляют свои позиции в регионе. На Ближний восток прибыли американские истребители F-15 и самый дорогой авианосец. Вечером израильская армия ЦАХАЛ проводила локальные рейды в секторе Газа.

Местным жителям Израиль дал еще шесть часов на эвакуацию, они истекут в 16:00 по местному времени. По данным СМИ, свои дома в анклаве покинули 800 тыс. человек. Всего в секторе проживает не менее 2 млн человек. Посол Палестины в Москве заявил, что «местное население не собирается эвакуироваться, так как сектор Газа их земля». Многие люди действительно остаются на приграничных территориях, рассказывает журналист из сектора Газа Тарик Альян:

Люди, кто не нашел место, потому что школы уже переполнены, переместились к родственникам, к знакомым. У меня в квартире сейчас живут три семьи — 11 человек, граждане Российской Федерации. Некоторые сидят на улицах возле стен, не знают, куда идти. Я живу в маленьком районе, раньше тут население составляло 2 тыс. человек, сейчас — более 10 тыс.

Египет не примет никаких беженцев, потому что если беженцы будут уходить в сторону Египта, это значит освободить полностью сектор Газа от людей. Этого никто не намерен делать. Люди, которые живут в северной части, не покинули свои дома, они остались. Каир может только позволить эвакуировать иностранных граждан, людей с двойным гражданством. Израиль объявил о скорой наземной операции. Если она начнется, это будет ужас, кровопролитие».

Арабские СМИ между тем сообщают, что Египет и Иордания договорились об эвакуации подданных королевства из сектора газа. КПП открыли и для американских граждан. С момента обострения конфликта в Израиле погибло 1,4 тыс. человек. В секторе Газа 2,2 тыс. жертв. Ситуация в анклаве близка к гуманитарной катастрофе: туда не поставляется вода и электричество, а больницы переполнены. Палестина, Турция и Лига арабских государств осудили призыв к эвакуации, увидев в нем попытки «переместить население».

Елизавета Скобцова