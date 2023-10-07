Байден предостерег другие страны от попыток воспользоваться ситуацией в Израиле

Президент США Джо Байден осудил палестинское движение «Хамас» за нападение на Израиль. Он предостерег другие страны, которые могут захотеть воспользоваться «этой ситуацией».

«Терроризм никогда не оправдан. Израиль имеет праву на защиту себя и своего народа. США предостерегают от того, чтобы любые другие стороны, враждебно настроенные к Израилю, искали выгоду в этой ситуации»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Американский президент отметил, что его администрация непоколебимо поддерживает безопасность Израиля. Он вместе с командой следит за развитием ситуацией и будет поддерживать контакт с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Хамас» атаковал Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, около 3 тыс. пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев