Лавров поговорил с министром иностранных дел Японии в Атланте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с японским коллегой на саммите глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте, США. Об этом сообщают корреспонденты «Интерфакса» и ТАСС.
О чем говорили главы МИД России и Японии, пока неизвестно. Последний раз они встречались пять лет назад — на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Москва в ответ отменила безвизовый режим для японцев, которые посещают Курильские острова, а из переговоров по их территориальному статусу вышла.