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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Лавров поговорил с министром иностранных дел Японии в Атланте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с японским коллегой на саммите глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте, США. Об этом сообщают корреспонденты «Интерфакса» и ТАСС.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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О чем говорили главы МИД России и Японии, пока неизвестно. Последний раз они встречались пять лет назад — на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Москва в ответ отменила безвизовый режим для японцев, которые посещают Курильские острова, а из переговоров по их территориальному статусу вышла.
Кроме того, в московском СИЗО с начала октября под стражей находится журналист японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. Его обвиняют в шпионаже. По версии следователей ФСБ, он собирал сведения об участниках СВО с Курил по заданию японской разведки. Токио выразил протест российской стороне.