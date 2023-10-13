Главные новости за 9 — 13 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Минимальный размер отплаты труда в Саратовской области увеличат на пятую часть — до 20 тыс. руб.

Саратовская прокуратура проверит законность коммерческих владений у набережной. Речь идет о нескольких кварталах, которые расположились на площади порядка 110 га вдоль набережной. Ранее власти региона анонсировали изъятие земли под реновацию.

Глава Саратова поднялась на три позиции в рейтинге глав столиц субъектов ПФО. Лада Мокроусова заняла седьмое место из 28 возможных. Руководитель администрации Пензы Александр Басенко, потеряв два пункта, оказался на 10-м.

Саратовцев тревожит перспектива поджога еще одного исторического здания в центре города. Саратовцы опубликовали фотографии, на которых запечатлено, как в «Особняк Готовицкого» залезает некий мужчина. В конце сентября здание осталось без света и отопления — кто-то срезал трубы.

В Волгоградской области суд вынес приговор троим участникам регионального отделения организации «Комитет безопасности России». Фигурантов признали виновными в создании экстремистского сообщества и публичных призывах к соответствующей деятельности — с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей. Адвокат одного из осужденных заявил «Ъ», что это было собрание пожилых людей и пенсионеров, не представлявших опасности.

Суд отказался восстановить в должности экс-начальника волгоградской полиции. Алексей Климов лишился поста в июле после скандала с использованием транспорта ГИБДД в роли элитного такси — на полицейском авто с мигалкой прокатилась певица Анет Сай. Артистка транслировала поездку в соцсетях, чем спровоцировала большой скандал. По результатам служебной проверки два высокопоставленных сотрудника МВД лишились постов. Алексей Климов пытался отменить свое увольнение в судебном порядке, но проиграл.

За прошлую неделю в Саратовской области выявлено 340 случаев COVID-19. Заболеваемость выросла на 20%. В регионе разворачивают дополнительные койки.

Саратов получит 700 миллионов на скоростные трамваи. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Волгоградская область запланировала потратить еще 6,5 млрд руб. до конца года.

Росприроднадзор требует с Астрводоканала 80 млн руб.

Саратовский депутат сообщил об еще одной стройке до проведения конкурса. На этот раз в Энгельсе. Дом на Волжском проспекте, рассказал Денис Буланов, якобы возводится для переселения граждан из аварийного жилья.

В Саратове оглашен первый приговор по уголовному делу о диверсии. Областной суд признал Алексея Кочеткова виновным в поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции. В ФСБ уточнили, что подсудимый получил в Telegram инструкции от «неустановленного лица».

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов выступил с отчетом об итогах оказания поддержки малому и среднему предпринимательству региона в 2023 году.

Саратов берет 20 млн руб. в кредит ради проезда по 10 рублей. Решение о трехкратном снижении стоимости проезда на маршрутах, которые дублируют закрываемые на реконструкцию путей трамваи, озвучил ранее губернатор Роман Бусаргин.

Пензенский губернатор Олег Мельниченко продлил мораторий на рост цен на землю до 2025 года.

Накануне отопсезона саратовские власти заявили о расторжении контракта на реконструкцию здания театра оперы и балета 1865 года постройки. Часть работ на фасаде сделана, но конечный результат может сойти на нет из-за зимы без отопления.

Роснедра продают нефтяное месторождение в Волгоградской области. Стартовый платеж составляет почти 14,4 млн руб.

Саратовский губернатор рассказал о серых схемах расходования бюджетных средств.

Глава СКР интересуется несделанным в Астрахани капремонтом за 40 миллионов. Многодетная мать обратилась к генералу юстиции Бастрыкину в комментариях в соцсети СКР. Женщина пожаловалась на бездействие астраханского следственного управления.

Саратовская область берез 3 млрд руб. в кредит для погашения долгов. Каждый из шести тендеров имеет начальную цену в 70 млн руб. — столько чиновники готовы заплатить за каждую кредитную линию на 500 млн руб.

Саратовские чиновники заставляли учителей проходить медосмотры за свой счет. С соответствующей жалобой в прокуратуру обратился председатель профсоюза работников образования.

Иранский бизнес готов увеличить грузопоток через астраханские порты.

Саратов вернул в собственность здание бывшей гостиницы «Россия». Здание расположено на главной пешеходной улице города. Ранее владельцы не смогли договориться о восстановлении памятника.

В Волгоградской области плата за капремонт вырастет в 2024 году почти на 10 процентов. Тариф повысится с 1 января.

В Саратове прокуратура проверит переполненность лицея «Солярис». В надзорное ведомство обратился губернатор Роман Бусаргин.

Дарья Васенина

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