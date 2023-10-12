«Россия» уйдет с молотка

Комитет культурного наследия (ККН) Саратовской области вы­играл в суде дело о собственности на бывшую саратовскую гостиницу «Россия», объект культурного наследия (ОКН) муниципального значения. Здание расположено на главной пешеходной улице города. Ранее владельцы не смогли договориться о восстановлении исторического здания. Теперь мэрия сможет выбрать нового собственника, в обязанности которого войдет восстановление одного из символов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановление объекта обойдется потенциальному инвестору в сумму порядка 1 млрд рублей

Фото: Владимир Комаров Восстановление объекта обойдется потенциальному инвестору в сумму порядка 1 млрд рублей

Фото: Владимир Комаров

Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение по иску ККН Саратовской области к владельцам расположенного в центре Саратова, на проспекте Столыпина, ОКН «Дом И.И.Зейферт» — бывшей гостиницы «Россия». Власти выиграли право на распоряжение памятником, который никак не могли привести в нормативное состояние.

«Ранее выявлено, что собственниками не проводились необходимые работы по содержанию памятника. В связи с этим комитет обратился в Арбитражный суд для изъятия объекта. Суд принял решение об изъятии помещений у юридического лица и индивидуальных предпринимателей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений»,— говорится в релизе. В дальнейшем здание планируют реализовать с торгов.

«Обязательным условием для инвестора станет приведение объекта в порядок. Для этого будут определены сроки и этапы. Надеемся, что у здания появятся такие владельцы, которые проведут работы по сохранению и будут впоследствии использовать объект»,— поделился с «Ъ» глава ККН Владимир Мухин. В пресс-службе комитета уточнили, что памятник не попадет в число предоставляемых в аренду за 1 рубль — недавно такой закон вступил в действие на территории региона.

«Мотивировочное решение по физическим лицам изготовлено Фрунзенским районным судом 20 сентября. Стороны также могут обжаловать его в течение одного месяца. В настоящий момент в комитет не поступала информация об обжаловании. По истечении срока решение вступит в силу. По юридическим лицам апелляционная и кассационная инстанция оставили решение без изменений»,— рассказали «Ъ» в ККН.

В комитете объяснили, что помещения изымут для реализации с публичных торгов. «В связи с этим процедуру исполнит администрация города, разместив информацию о здании на публичных торгах. Обязательным условием для инвестора будет проведение работ по сохранению»,— уточнили чиновники.

Ранее саратовская мэрия подала в 12й арбитражный суд апелляционную жалобу по делу о передаче в собственность города для последующей продажи с публичных торгов здания бывшей гостиницы «Россия», расположенного по адресу: ул. Горького, 32 (пересечение с проспектом Столыпина). Инстанция вынесла решение в пользу муниципалитета, но только в отношении юридических лиц и ИП. Среди ответчиков указали семь физических лиц, которые не попадают под юрисдикцию арбитража по его ­определению.

Директор ООО «Саргорпроект» Андрей Родионов уточнил «Ъ», что инвестор для бывшей гостиницы «Россия» найтись может — из числа профильных бизнесменов. Господин Родионов предположил, что стоимость квадратного метра восстановленного здания может колебаться от 100 тыс. до 150 тыс. руб. «Это такой средний, оптимистичный прогноз. Может быть и больше, суммарно и больше миллиарда может выйти»,— уточнил эксперт.

«Когда выгорела часть, выходящая на ул. Горького, там держалось все на нескольких балках, но укладка была крепкая. На тот момент все можно было воссоздать»,— уточнил собеседник ситуацию до предпоследнего пожара на ОКН.

«Я думаю, что как гостиница здание будет очень востребовано. И у нас исторически так должно быть — мы в центре Поволжья»,— сказал господин Родионов.

Андрей Родионов уточнил: его собеседники в Москве полагают, что на бывшую гостиницу «Россия» найдется инвестор. Ранее ККН сообщал об интересующихся памятником бизнесменах. В областной думе представляли проект приспособления здания. Заинтересует ли экс-гостиница «Россия» инвесторов сегодня, пока неизвестно.

Процесс по гостинице «Россия» разделили на «физическую» и «юридическую» части. Мэрия пыталась добиться объединения производств (см. Коммерсантъ (Саратов) № 100 от 07.06.2023), но сделать этого не удалось. Тем не менее, сначала арбитражные суды трех инстанций признали законным иск о передаче «юридической» части в муниципальную собственность, теперь Фрунзенский районный суд принял аналогичное решение относительно «физической» части ОКН.

Дарья Васенина