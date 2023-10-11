Саратов берет 20 миллионов в кредит ради проезда по 10 рублей

Для установления десятирублевого тарифа на проезд по ряду маршрутов общественного транспорта власти Саратова возьмут кредит на 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Решение о трехкратном снижении стоимости проезда на маршрутах, которые дублируют закрываемые на реконструкцию путей трамваи, Роман Бусаргин анонсировал после критики со стороны спикера Государственной думы Вячеслава Володина. В ходе очередного визита в регион политик указал на недопустимость социального напряжения, вызванного закрытием трамвайных маршрутов в рамках проекта скоростного трамвая, который также инициировал господин Володин.

Вчера глава города Лада Мокроусова постановила создать в Саратове дополнительные маршруты, которые будут дублировать уже закрытые трамвайные линии. Автобусы будут курсировать от Комсомольского Владимирского рынка, от Владимирского рынка до Мирного переулка и от Поливановки до площади Ленина.

Регулируемый тариф начнет действовать с начала следующего года.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.