Саратовские чиновники заставляли учителей проходить медосмотры за свой счет

Образовательные учреждения и администрация Питерского района Саратовской области отказывались компенсировать учителям расходы на проведение обязательных медосмотров, сообщает прокуратура региона.

С соответствующей жалобой в надзорное ведомство обратился председатель профсоюза работников образования.

В результате проверки выяснилось, что 506 сотрудников потратили на медосмотры в общей сложности порядка 1,6 млн руб.

Выводы надзорного ведомства легли в основу судебного иска, поданного в интересах работников. В прокуратуре отмечают, что требования удовлетворены в полном объеме.

Никита Маркелов

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