Глава Саратова поднялась на три позиции в рейтинге глав столиц субъектов ПФО

Глава администрации Саратова Лада Мокроусова поднялась в сентябрьском рейтинге глав столиц субъектов Приволжского федерального округа (ПФО), сообщила компания «Медиалогия».

Заработав за месяц три пункта, госпожа Мокроусова заняла седьмое место из 28 возможных. На одну строчку спустился председатель Саратовской городской думы Сергей Овсянников — 24 место.

На первых трех строчках эксперты расположили главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, председателя казанской гордумы Ильсура Метшина и мэра Ульяновска Александра Болдакина.

Руководитель администрации Пензы Александр Басенко занял 10-место, потеряв два пункта. Поднялся на три строки председатель гордумы Мутовкин — 19 место.

Дарья Васенина

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