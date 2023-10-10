Саратовский губернатор рассказал о серых схемах расходования бюджетных средств

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин «принял решение детально изучить работу подведомственных правительству и министерствам учреждений». Об этом чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

Господин Бусаргин отметил, что у него есть подозрения, что в некоторых учреждениях «используются серые схемы при расходовании бюджетных средств».

Контрольно-аналитическому отделу поручили проверить расходование средств в домах-интернатах для людей с психическими расстройствами, поскольку туда «направляются значительные средства».

Массовые нарушения выявили при закупках продуктов, бытовой химии и медикаментов в организациях Аткарского, Вольского, Лысогорского, Базарно-Карабулакского и Красноармейского районов, «например, значительно завышали начальную стоимость контрактов относительно рынка. При этом делали это на основании предложений ИП и ООО, которые на этот момент уже были ликвидированы». Роман Бусаргин привел среднюю стоимость говядины в субъекте — 482 руб., и в закупочной документации одного из соцучреждений — 524 руб. Аналогичные случаи фиксировали по мясу птицы и рыбе.

Специалисты также выяснили, что некоторые интернаты «дробили закупки по одному и тому же типу продукции». К примеру, закупали несколько видов хлеба. «Делалось это для того, чтобы покупать все у единственного поставщика. Так проще заключить договор», — полагает губернатор.

Господин Бусаргин сообщил о происходящем в региональную прокуратуру. Чиновник уточнил, что в случае подтверждения фактов злоупотреблений и нарушений, к ситуации подключатся правоохранители.

Дарья Васенина

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