Росприроднадзор требует с Астрводоканала 80 миллионов

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям требует с МУП «Асрводоканал» 83,7 млн руб. соответствующий иск 9 октября поступил в Арбитражный суд Астраханской области, к производству дело пока не принято. Суть требований также не уточняется.

Ранее «Астрводоканал» неоднократно попадал в поле зрения надзорных органов. Только с минувшей весны в судах Росприроднадзор требует с МУПа порядка 16 млн руб. за ущерб окружающей среде.

«Астрводоканал» — муниципальное предприятие, которое обеспечивает областной центр водоснабжением и водоотведением. В минувшем апреле суд принял к производству заявление о банкротстве компании. С требованием в размере почти 2,7 млн руб. обратилось ООО «Водоканал». Сведений о введении процедуры наблюдения в карточке дела нет.

В июне вице-губернатор Астраханской области Олег Князев заявил о возможной сдаче имущества «Астрводоканала» в концессию.

Никита Маркелов

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