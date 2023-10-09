Минимальный размер отплаты труда в Саратовской области составит 20 тысяч рублей
В Саратовской области минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона.
Соглашение об увеличении МРОТ подписали Федерация профсоюзных организаций и Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области, а также правительство региона.
Как уточнили в минтруда, в основу документа легла ст. 133.1. Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой минимальная на территории субъекта РФ устанавливается упомянутым соглашением.
Обязанность выплачивать новый МРОТ не коснется казенных учреждений.
На данный момент минимальная зарплата в регионе составляет немногим более 16 тыс. руб. Новая норма вступит в силу с начала следующего года.
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