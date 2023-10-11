В Саратовской области разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19
В Саратовской области закончились койки для больных коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Олег Костин.
По словам чиновника, в больницах региона с диагностированным COVID-19 лежат 50 человек. Министр добавил, что число коек увеличится до 60.
Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за прошлую неделю коронавирус обнаружили у 340 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 326806 случаев COVID-19; выздоровели 320494 пациента.
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