В Саратовской области разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19

В Саратовской области закончились койки для больных коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

По словам чиновника, в больницах региона с диагностированным COVID-19 лежат 50 человек. Министр добавил, что число коек увеличится до 60.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за прошлую неделю коронавирус обнаружили у 340 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 326806 случаев COVID-19; выздоровели 320494 пациента.

Никита Маркелов

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