Саратовская прокуратура проверит законность коммерческих владений у набережной

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился в прокуратуру с просьбой проверить «возможные факты незаконной передачи в частные руки промышленных участков, находившихся в государственной собственности». Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона, речь идет об нескольких кварталах, которые расположились на площади порядка 110 га вдоль набережной. Ранее власти региона анонсировали изъятие земли под реновацию.

По словам губернатора чиновники также создадут рабочую группу из экспертов и представителей надзорных органов региона.

«Если кто-то действительно пытается нажиться на госсобственности, данные факты должны жестко пресекаться в рамках закона», — резюмировал Роман Бусаргин.

Глава региона напомнил, что муниципалитет ведет постоянную работу с собственниками частных домов на обсуждаемой территории.

С предположением о том, что часть коммерческой земли на подлежащей реновации местности используется незаконно на встрече со спикером Госудмы Вячеславом Володиным выступил общественник Александр Бернадский.

В рамках обустройства кварталов между улицами Чернышевского, Бабушкин взвоз, Большая Садовая и берегом Волги чиновники планируют создать «рекреационное пространство», конгресс-холл, аквапарк, парк аттракционов (ул. Шелковичная), многофункциональный детский развлекательный центр (ул. Садовая), гостиничный комплекс (ул. Провиантская) и парковки и причал для маломерны судов.

Никита Маркелов

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