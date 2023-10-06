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Коммерсантъ FM
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Вся власть пенсионерам

За попытку захвата власти осуждены пожилые участники «Комитета безопасности России»

В Волгоградской области суд вынес приговор троим участникам регионального отделения организации «Комитет безопасности России» (КоБРа). Их признали виновными в создании экстремистского сообщества и публичных призывах к соответствующей деятельности — с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей. Адвокат одного из осужденных заявил «Ъ», что это было собрание пожилых людей и пенсионеров, не представлявших опасности.

Судья Волжского городского суда Волгоградской области Марина Волкова рассмотрела дело трех жителей региона, причастных к созданию экстремистского сообщества, сообщила пресс-служба УФСБ субъекта РФ.

В 2022 году оперативники УФСБ и регионального ГУ МВД установили, что члены данного сообщества готовятся на собраниях к «насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры».

Следователи службы возбудили в отношении фигурантов дело о создании экстремистского сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Одного из них приговорили к трем годам колонии общего режима с лишением на пять лет права руководить и участвовать в общественных объединениях и ограничением свободы на год. Двоим дали те же сроки, но с запретом участвовать в организациях на четыре года.

Имена подсудимых опубликованы в карточке дела на сайте суда: Александр Гайворонский (ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), Сергей Дорофеев и Леонид Лаврентьев (оба — ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

«Не могу сказать, какая квалификация была бы уместна, но точно не эта»,— заявил «Ъ» адвокат последнего из фигурантов Василий Овчинников.

«Их обвиняют в создании преступной группы, но при этом в материалах дела содержится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (о создании преступной группы.— “Ъ”), то есть и там содержится информация о том, что они не планировали совершать никаких преступлений террористического характера»,— полагает господин Овчинников.

Адвокат также уточнил, что никакого оружия или легковоспламеняющихся смесей у фигурантов во время обысков не нашли. Ранее региональное УФСБ публиковало запись, на которой были запечатлены вещдоки — протоколы заседаний КоБРы и другие документы реготделения организации. По словам Василия Овчинникова, сотрудники службы и сами сделали заключение об отсутствии у подсудимых возможности захватить что-либо насильственным путем с применением оружия ввиду отсутствия оного.

«Один из них — более-менее молодой (Сергей Дорофеев.— “Ъ”), но уже и в армии служил, и в милиции работал, и сейчас пожарным. Ему, наверное, ближе к 50 годам. Остальные — пенсионеры, и еще один в розыске»,— уточнил защитник.

Организация, на собраниях которой фигуранты якобы призывали к насильственной смене власти, называется «Комитет безопасности России». Головное отделение неформального объединения находится в Челябинске, возглавляет его 63-летний Александр Нечепорук. Связаться с ним в течение дня «Ъ» не удалось. Ранее он заявлял журналистам, что «разберется» в ситуации.

Василий Овчинников сравнил КоБРу с организацией «СССР» («Союз славянских сил Руси», признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), где людям выдавали «советские паспорта». Участники КоБРы за небольшую плату могут приобрести «звания» и «документы» — например, удостоверения членов «Комитета безопасности России». Адвокат уточнил, что комитет также занимается некой помощью гражданам, в том числе оказывает правовые консультации.

«По версии ФСБ, они (фигуранты.— “Ъ”) прикрывались этой организацией, а планировали внутри что-то другое»,— объяснил адвокат позицию правоохранителей.

Подсудимые устраивали собрания КоБРы, на которых, по словам защитника, присутствовали преимущественно пожилые люди. «Пенсионеры собирались в офисе, который снимали. Они (фигуранты.— “Ъ”) звали знакомых, знакомые — знакомых. Длилось это около года, до середины лета 2022-го, когда их задержали. Как они могли захватить власть, я не знаю»,— резюмировал собеседник «Ъ».

Дарья Васенина, Саратов

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