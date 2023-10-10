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Бизнес помнит хорошее

Предприниматели Саратовской области «отыгрывают пандемийные долги»

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов выступил с отчетом об итогах оказания поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) региона в 2023 году. Оказалось, что помощь бизнесу уносила из областной казны в годы пандемии коронавируса порядка 600 млн руб. в год, но сегодня субъекты предпринимательства «отдают долги» — по данным чиновников, область получит больше, чем отдаст. В Торговопромышленной палате полагают, что необходимо детально проанализировать полезность реализуемых мер поддержки.

С начала года в реестр МСП внесли 73,3 тыс. новых саратовских организаций

С начала года в реестр МСП внесли 73,3 тыс. новых саратовских организаций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала года в реестр МСП внесли 73,3 тыс. новых саратовских организаций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пресс-центре правительства Саратовской области прошел брифинг министра экономического развития Саратовской области Андрея Разборова. Чиновник поделился итогами реализации в регионе программ поддержки МСП с начала ­года.

Так, на 10 сентября 2023го в Единый реестр субъектов МСП внесли сведения о 73,3 тыс. предпринимателях. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102%. Отдельно господин Разборов отметил, что индивидуальных предпринимателей стало на 2,1 тыс. больше, рост с начала года составил 4,3%. Среди работников субъектов МСП Саратовской области числятся 202,2 тыс. человек.

Количество самозанятых выросло в 1,6 раза и составило 89,8 тыс. человек. За один сентябрь этого года такой статус получили 3,2 тыс. жителей региона. С учетом самозанятых и индивидуальных предпринимателей, у которых нет сотрудников, в бизнесе заняты 342,1 тыс. человек, что составляет 29,8% от трудящихся Саратовской области. Прирост в сравнении с аналогичным периодом 2022 года оценивают в 9%.

За восемь месяцев 2023 года субъекты малого предпринимательства, работающие по специальным налоговым режимам, заплатили 7,65 млрд руб., что, уточнил министр, на 10,2% больше, чем годом ранее (6,921 млрд руб.).

Объем госзакупок за январь — август 2023 года у МСП и социально ориентированных НКО составил 17,5 млрд руб., это 55% от общего количества выделенных по госконтрактам средств, что на 1,2 млрд руб., или 7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. «С крупнейшими заказчиками на 1 сентября 2023 года предпринимателями области заключены договоры на 27,1 млрд руб.»,— уточнил господин Разборов.

Глава ведомства отметил, что основной объем поддержки бизнесу оказывается минэкономразвития по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». До конца года региональные предприниматели получат по указанному нацпроекту 127,97 млн руб. Бизнесу доступна финансовая, имущественная, образовательная, консультационная и информационная поддержка, а также помощь в продвижении продукции.

Среди прочего Андрей Разборов отметил льготные займы, предоставляемые Фондом микрокредитования области: можно получить от 50 тыс. до 5 млн руб. на срок до трех лет. С 1 сентября 2023го ставка по микрозайму устанавливается в промежутке 3–9% годовых (до 1 сентября было до 7%). Самозанятые, начинающий бизнес, бизнес в моногородах и социальные предприятия могут получить кредит под 3–4% годовых, а действующие компании — под 8–9%. За девять месяцев предприниматели региона получили в фонде 134 микрозайма на 297,6 млн руб., из которых 30% пришлось на организации, занимающиеся сельским хозяйством, на обрабатывающие производства — 20%, торговлю — 19%. Чаще всего займы брали бизнесмены из Саратова, Балаковского, Энгельсского и Советского районов.

Андрей Разборов уточнил, что предприниматели могут также воспользоваться услугами гарантийного фонда, где возможно получить поручительство до 50% от суммы займа. «Это дает возможность предпринимателям привлечь кредит в банке на оборонные и инвестиционные цели, получить гарантию для участия в госзакупках»,— отметил министр. За девять месяцев этого года фонд предоставил 239 поручительств 213 организациям на 1,4 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем год назад.

В Саратовской области, рассказал министр экономразвития, существует ряд субсидий. Среди них, к примеру, выплата на возмещение первого лизингового взноса. Эта мера поддержки оказывается без привлечения средств федерального бюджета. В этом году из регионального выделили 20 млн руб., выплаты до 1 млн получили 25 предприятий, в основном задействованных в сферах обработки, сельского хозяйства, транспорта, строительства и услуг.

«Всего в 2023 году получатели субсидий инвестировали в основной капитал региона 210,1 млн руб. Получатели поддержки сохранили 819 рабочих мест и до конца года создадут минимум 111 новых»,— пообещал ­министр.

На получение грантов молодым предпринимателям и социальным предприятиям в этом году подали 16 и 13 заявок соответственно на общую сумму 13,7 млн руб. Из федерального центра регион получил на эти цели 9,7 млн руб.

Саратовский центр «Мой бизнес» оказал в этом году бизнесу региона 5,6 тыс. услуг. 1,5 тыс. раз обращались за помощью субъекты МСП, 660 раз — самозанятые, и 2,1 тыс. раз — заинтересованные в открытии бизнеса саратовцы.

Из налоговых преференций для МСП региона Андрей Разборов выделил «налоговые каникулы» для новых и существующих не больше двух лет ИП, патентную систему налогообложения, пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и льготные ставки для начинающего работу в регионе бизнеса, использующего УСН.

Снижение доли МСП в товарообороте Саратовской области, по последним данным Саратовстата, господин Разборов объяснил «Ъ» сотрудничеством многих предпринимателей с маркетплейсами, «которые Саратовстат считает как ­крупняк».

Господин Разборов также уточнил, что только по одним налогам выпадающие доходы ввиду оказания мер поддержки бизнесу составляли во время пандемии коронавируса порядка 600 млн руб. в год, но сегодня, по словам министра, ситуация изменилась, и предприниматели «платят по долгам» — несмотря на расходы по широкому ряду мер поддержки, бизнес приносит региону доход.

Председатель Торговопромышленной палаты (ТПП) Саратовской области, депутат регионального парламента Алексей Антонов отметил, что мер поддержки предпринимателей в регионе довольно много. Настолько, что участникам рынка «зачастую сложно в них самостоятельно ориентироваться». «Инструменты поддержки распределены секторально: на малый бизнес, промышленный сектор, сельское хозяйство. Необходим анализ эффективности данных мер, о чем мы уже не первый год говорим в ТПП.Это позволит более эффективно их использовать. Мы видим рост количества людей, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, значит, какие-то из них (мер поддержки. — «Ъ») точно работают. Но без эффективного анализа говорить о пользе конкретно той или иной меры поддержки довольно сложно. Соответственно, прорабатывать новые меры поддержки будет правильным после детальной оценки существующих»,— заметил господин Антонов в разговоре с «Ъ».

Бизнес-омбудсмен Саратовской области Полина Московская рассказала «Ъ», что самый актуальный запрос от бизнеса — снижение ставки налога на имущество от кадастровой стоимости.

Дарья Васенина

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