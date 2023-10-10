За минувшую неделю в Саратовской области выявлено 340 случаев COVID-19

В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Саратове — 189 человек. В энгельсском районе обнаружено 44 случая заражения, в Балашовском — 38, в Балаковском — 17.

Из всех заболевших 308 переносят COVID-19 с признаками ОРВИ, у 32 пациентов развилась пневмония.

Общее число заболевших с начала пандемии составило более 326,5 тыс. человек. На прошлой неделе вирус обнаружили у 280.

Никита Маркелов

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