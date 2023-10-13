В Саратове прокуратура проверит переполненность лицея «Солярис»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в личном Telegram-канале об обращении в региональную прокуратуру. Причиной послужила переполненность расположенного в саратовском поселке Солнечный лицея «Солярис».

«Она (школа — „Ъ“) катастрофически переполнена. Там обучаются 3763 ребенка при плановой мощности 2200 человек», — написал господин Бусаргин. Губернатор поручил контрольно-аналитическому комитету изучить процесс набора в лицей — оказалось, что 45 учеников 1-3 классов без документов хотя бы о временной регистрации в закрепленном за школой микрорайоне. Некоторые оказались прописанными в других городах. Более того, учеников набрали, несмотря на отсутствие свободных мест.

«Дети, которых родители возят сейчас в школу из других районов, уже нашли новых друзей, узнали педагогов. Они не должны страдать, потому что их вины в этом нет. Желание родителей сделать лучше для своего ребенка точно объяснимо, а вот позиция руководства школы вызывает вопросы», — прокомментировал Роман Бусаргин.

Чиновники передали материалы своей проверки региональной прокуратуре. Губернатор отметил, что главе Саратова Ладе Мокроусовой «необходимо принять серьезные кадровые решения в отношении директора школы (Ольга Мирошниченко — „Ъ“), руководства комитета по образованию (и. о. председателя — Елена Перепелицина — „Ъ“) и администрации Кировского района (глава — Сергей Пилипенко, зам по соцсфере — Елена Иванова — „Ъ“) — учредителя школы».

Дарья Васенина

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