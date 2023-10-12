Иранский бизнес готов увеличить грузопоток через астраханские порты

Астраханские власти договорились с крупнейшей судоходной компанией Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines об увеличении объема грузоперевозок по Каспию, сообщает региональное министерство промышленности.

По словам чиновников, соглашения были достигнуты в ходе встречи профильного министра Ильи Волынского с управляющим директором компании Али-Акбаром Сафаи, которая прошла в Тегеране.

Помимо увеличения грузопотока по международному транспортному коридору «Север-Юг», стороны обсудили возможность расширения транзитных перевозок из стран Африки.

Илья Волынский отметил, что Росморпорт уже на 93% от запланированного на 2023 год объема завершил дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний «в ближайшие недели будет открыт для движения судов с осадкой 4,5 метра», — сообщают чиновники.

Никита Маркелов

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