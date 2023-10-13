В Волгоградской области плата за капремонт вырастет в 2024 году на 10 процентов

Вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин, исполняя обязанности отлучившегося губернатора Андрея Бочарова, подписал постановление о сумме минимального взноса на капитальный ремонт для жителей региона. Документ опубликовали на региональном интернет-портале правовой информации.

Тариф повысится с 1 января 2024 года. Сегодня минимальный взнос составляет 8,02 руб. за квадратный метр, с нового года он вырастет на 8,9% — до 8,74 руб.

В постановлении идет речь о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Волгоградской области.

Дарья Васенина

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