Волгоградская область запланировала потратить еще 6,5 млрд до конца года

Парламент Волгоградской области направил дополнительные 3,3 млрд руб. на госпрограмму «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Как сообщают в пресс-службе думы, большая часть средств пойдет на ремонт и строительство дорого общего пользования. 220 млн направят на развитие общественного транспорта.

Почти 964 млн руб. депутаты направили на обеспечение жильем детей-сирот, и расселение аварийного жилого фонда.

Более 530 млн пойдут на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, организацию детского отдыха и другие направления.

На 272,6 млн руб. увеличено финансирование туристической отрасли: из упомянутой суммы 167 млн направят непосредственно на развитие инфраструктуры.

127,7 млн руб. парламент направил на госпрограмму «Развитие здравоохранения», в том числе на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа» и продолжение ремонта ТЮЗа, а также другие проекты в сфере культуры обойдутся бюджету в этом году более чем в 231 млн.

Доходы бюджета на текущий год увеличены до 169,8 млн руб. (на 5,9 млрд), а расходы выросли до 176,7 млрд (на 6,6 млрд).

В следующем году депутаты ожидают доходы в размере 158,8 млрд руб. при расходах в 155,1 млрд. Профицитным бюджет, согласно прогнозам, будет и в 2025 году: 149,7 млрд доходов и 143,9 млрд расходов.

Никита Маркелов

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