Глава СКР интересуется несделанным в Астрахани капремонтом за 40 миллионов

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Астрахани, сообщил информационный центр ведомства.

Многодетная мать обратилась к генералу юстиции Бастрыкину в комментариях в соцсети СКР. Женщина пожаловалась на бездействие астраханского следственного управления.

В 2011-м общежитие на ул. 1-я Перевозная признали аварийным. Жильцов расселили в маневренный фонд, в доме обещали провести капремонт. В июне 2017 года, согласно данным портала «Госзакупки», управление по капитальному строительству (УКС) администрации Астрахани объявило аукцион на работы в указанном здании. Начальная цена контракта составила 39,23 млн руб. Источник финансирования, уточнили в СКР, — бюджетные средства. По сведениям из реестра контрактов от 10 января 2018-го, получившему подряд ООО «Югпласт» в конечном итоге заплатили 35,64 млн руб.

По запросу ООО «Югпласт» Kartoteka.ru предлагает ознакомиться с ООО «Элтонстрой». За историю существования (первичная регистрация в январе 2008 года) с астраханским УКС компания заключала пять контрактов на общую сумму 1,082 млрд руб. В 2017-м компания получила один заказ от УКС, исполнение по данным Kartoteka, — 9 января 2018-го. Дата, указанная на «Госзакупках», — 10 января. Суммы сходятся вплоть до копеек.

60% ООО «Элтонстрой» принадлежат гендиректору компании Александру Еременко, 40% — Залиму Шогенову. Уставный капитал фирмы составляет 11 тыс. руб., численность персонала — 33 человека. Малое предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным об участии компании в судебных делах, под одним и тем же ИНН значились и «Элтонстрой», и «Югпласт». Переименование произошло после 2019 года.

В декабре 2018 года мэрия потратила еще 103 тыс. руб. на технические заключения о состоянии основных строительных конструкций дома на 1-й Перевозной. В феврале 2020-го управление по капстроительству заказало за 1 млн руб. «экспертное заключение по обследованию многоквартирного дома».

Согласно опубликованной на «Госзакупках» конкурсной документации, контракт разыграли между «Югпластом» и ООО «Копилка». Последняя компания специализируется на предоставлении микрозаймов; по данным Kartoteka.ru, организация ликвидирована в 2020 году.

Дарья Васенина

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