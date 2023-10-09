Саратовцев тревожит перспектива поджога еще одного исторического здания в центре

Жители Саратова сообщили в одном из городских сообществ в соцсети о возможном скором поджоге бывшего «Дома трезвости» — расположенного в центре города объекта культурного наследия (ОКН) «Особняк Готовицкого».

Ранее в здании на ул. Григорьева располагалось Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, арендовавшая памятник у города на безвозмездной основе — под сохранение. В прошлом году дом исключили из списка предоставляемых бесплатно муниципальных объектов, общество выселили, с тех пор здание пустует.

Саратовцы опубликовали фотографии, на которых запечатлено, как в указанный дом залезает некий мужчина. В конце сентября здание осталось без света и отопления — кто-то срезал трубы, о чем сообщила главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова. В последнее время в городе регулярно разворовывают и поджигают исторические здания. Горожане обеспокоены, что «Особняк Готовицкого» постигнет аналогичная участь.

В комитете культурного наследия Саратовской области «Ъ» сообщили, что памятник находится в городской собственности. «В связи с этим собственник вправе самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, в случае если совершено нарушение. В настоящий момент в комитет не поступала подобная информация от местных жителей или собственников», — рассказали чиновники.

Упомянутая госпожа Пузанова отмечала, что на ОКН ведется ремонт. Выданное разрешение действует до конца декабря, «однако отчета в настоящий момент о проведенных работах в комитет не поступало».

Дарья Васенина

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