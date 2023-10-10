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С поезда в тюрьму

Саратовские силовики квалифицировали поджог оборудования РЖД как диверсию

В Саратове оглашен приговор по уголовному делу о диверсии. Областной суд признал фигуранта Алексея Кочеткова виновным в поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции. В ФСБ уточняют, что подсудимый получил инструкции от «неустановленного лица», с которым переписывался в мессенджере Telegram. При этом в ходе задержания в минувшем марте силовики отчитались о двух подозреваемых. Если приговор вступит в законную силу, Алексею Кочеткову предстоит провести пять лет в тюрьме и семь лет в колонии особого режима. Защита подсудимого готовит апелляционную жалобу.

5 лет из 12 фигуранту предстоит провести в тюрьме

5 лет из 12 фигуранту предстоит провести в тюрьме

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

5 лет из 12 фигуранту предстоит провести в тюрьме

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Саратовский областной суд огласил обвинительный приговор по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). В пресс-службе отметили, что ранее ведомство не изучало дела, квалифицированные таким образом. Дело рассматривалось единолично. Согласно карточке дела, дело поступило на рассмотрение 5 сентября текущего года, 2 октября суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, а огласил резолютивную часть 9 октября.

В УФСБ РФ по региону сообщили, что 16 марта 2023 года подсудимый Алексей Кочетков «вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа автоматической блокировки перегона Зоринский — Трофимовский2, облил их бензином, после чего с помощью газовой горелки и баллона совершил поджог». Имущество числится на балансе РЖД: его стоимость оценили более чем в 76 тыс. руб.; взыскали же в пользу компании чуть более чем 74,5 тыс. руб.

Следствие установило, что «не­удовлетворенный своим материальным положением» Алексей Кочетков в мессенджере Telegram вступил в переписку с «неустановленным лицом». Собеседник фигуранта предложил тому 10 тыс. руб. за уничтожение релейных шкафов на железнодорожном узле в поселке Зоринкий Гагаринского района Саратова. Как уточнили в пресс-службе суда уничтоженные наименования являются «неотъемлемой частью оборудования автоматической блокировки и входящих в состав оборудования железнодорожных ­станций».

В минувшем марте Приволжское ЛУ МВД России на транспорте отчиталось о задержании двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа РЖД на перегоне Зоринский — Трофимовский2. Тогда инцидент квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Подозрения легли на ранее неоднократно судимого 55летнего мужчину и его 42летнего сообщника. На оперативной видеозаписи, распространяемой ФСБ, один из подозреваемых признал, что искал работу в Telegram-канале «Теневые услуги», где ему предложили поджечь релейные шкафы. На оперативной записи ЛУ МВД один из подозреваемых говорит, что поджег объекты, сфотографировал горящие шкафы и отправил заказчикам. Фигурантов заключили под стражу.

С Романа Кочеткова судья Саратовского областного суда Александр Глухов решил взыскать в пользу государства 20 тыс. руб., «полученные в результате совершения преступления», а также назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые пять лет Алексей Кочетков проведет в тюрьме, еще семь — в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

Адвокат подсудимого Ксения Померанцева уточнила, что приговор будет обжалован в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Услышав дальнейшие вопросы корреспондента «Ъ», госпожа Померанцева попросила связаться позже, но на звонки отвечать перестала.

Никита Маркелов

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