Пензенский губернатор продлил мораторий на рост цен на землю до 2025 года

Мораторий на рост цен на земельные участки в Пензенской области продлен до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.

Запрет на рост цен касается неразграниченных участков, участков, где расположены находящиеся в собственности здания, а также земли на балансе региона.

По словам главы Пензенской области, мера направлена на социальную поддержку жителей и выстраивание «экономического баланса интересов покупателей участков, местных и регионального бюджетов». В правительстве региона уверены, что мораторий поспособствует развитию бизнеса, так как стимулирует предпринимателей выкупать землю под коммерческой недвижимостью в собственность.

Мораторий в 2017 году установил бывший губернатор Иван Белозерцев, он же продлил его в 2019 году.

Никита Маркелов

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