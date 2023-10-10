Саратов получит 700 миллионов на скоростные трамваи

Правительство РФ выделило Саратовской области 700 млн руб. на закупку подвижного состава в рамках проекта реконструкции скоростного трамвая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда РФ на условиях софинансирования.

Михаил Мишутин обсуждал необходимость закупки новых трамваев с работниками Кировского депо в ходе визита регион — встреча состоялась в сентябре 2021 года.

Никита Маркелов

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